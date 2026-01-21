СВР: Военная эскалация между Арменией и Азербайджаном в 2026 году невероятна

Ереван /Медиамакс/. В результате подписания Вашингтонской декларации и мирного соглашения, достигнутого при участии президента США Дональда Трампа, вероятность военной эскалации значительно снизилась, а вероятность мирного урегулирования возросла. Об этом говорится в ежегодном докладе Службы внешней разведки Армения о внешних рисках для Армении за 2026 год.

Служба «считает военную эскалацию различного масштаба между Арменией и Азербайджаном в 2026 году по военно-политическим мотивам невероятной».

«В 2026 году будет зафиксирован новый прогресс в процессе демаркации и делимитации границ. В случае снятия блокады региональной инфраструктуры с большой долей вероятности будет зафиксирован прогресс в уже начатых процессах, а двусторонние инициативы Армении по развитию транспортной инфраструктуры с соседями будут стимулировать процесс реализации более комплексных региональных экономических проектов»,- говорится в докладе.

Служба отмечает, что в долгосрочной перспективе так называемая риторика «Западного Азербайджана» и «возвращения западных азербайджанцев», продвигаемая Азербайджаном на государственном уровне, является значительным негативным фактором и фактором риска для миростроительства. Служба внешней разведки отмечает, что после Вашингтонской декларации Азербайджан не только не сократил, но и значительно усилил эту пропаганду, которая «создает значительные риски для региональной стабильности, безопасности и долгосрочного мира».

Также отмечается, что военные расходы Азербайджана продолжают расти.

«Темпы роста военных расходов значительно превышают темпы роста других секторальных ассигнований и во многих случаях осуществляются за счет других секторов. Военные ассигнования на 2026 год увеличились примерно на 44%, в то время как секторальные ассигнования в других сферах - всего на 7,4%».