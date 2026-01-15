«Американские бомбы не помогут, а навредят протестующим в Иране»

Ереван /Медиамакс/. Американский политолог, президент Eurasia Group Иен Бреммер считает, что ограниченные американские удары по Ирану могут ухудшить ситуацию для протестующих.

«Американские бомбы могут дать режиму нарратив, который он хочет: протестующие - это поддерживаемые извне террористы, а не иранцы, уставшие от своего собственного правительства. Удары могут заставить некоторых иранцев сплотиться вокруг флага, как многие сделали во время 12-дневной войны летом 2025 года, давая режиму оправдание для еще более жестких репрессий.

Иран – это не Венесуэла. Любые военные действия, которые не сместят режим, могут воодушевить его и деморализовать протестующих, которые ожидали большего», - отмечает Бреммер.

По его словам, «Тегеран делает ставку на то, что Трамп не пойдет дальше символических ударов».

«Трамп менее заинтересован в смене режима, чем его предшественники. Он хочет, чтобы Иран отказался от своей ядерной программы, ограничил программу баллистических ракет, прекратил поддержку региональных прокси. Но верховный лидер Ирана никогда не даст ему этого. В 1988 году предшественник Хаменеи аятолла Хомейни принял прекращение огня с Ираком, которое он уподобил питью из «отравленной чаши».

Хаменеи потратил десятилетия, ясно давая понять, что не последует этому примеру. Он предпочтет умереть, нежели принять условия, которые считает капитуляцией», - считает президент Eurasia Group.