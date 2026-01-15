Приговорённые к пожизненному заключению наемники переданы Сирии через Турцию

Ереван /Медиамакс/. Граждане Сирии Юсеф Алаабет аль-Хаджи и Мухраб Мухаммад аль-Шхери, приговорённые к пожизненному заключению в Армении, переданы компетентным органам Сирии через Турцию для дальнейшего исполнения вынесенных им приговоров в стране их гражданства.

Министерство юстиции Армении сообщило, что передача была осуществлена в сотрудничестве с соответствующими компетентными органами и в рамках действующих правовых механизмов.

Наёмники были пленены в ходе 44-дневной войны 2020 года.

Ранее стало известно, что Азербайджан вернул Армении четверых пленных.