Приговорённые к пожизненному заключению наемники переданы Сирии через Турцию

Ереван /Медиамакс/. Граждане Сирии Юсеф Алаабет аль-Хаджи и Мухраб Мухаммад аль-Шхери, приговорённые к пожизненному заключению в Армении, переданы компетентным органам Сирии через Турцию для дальнейшего исполнения вынесенных им приговоров в стране их гражданства.
Министерство юстиции Армении сообщило, что передача была осуществлена в сотрудничестве с соответствующими компетентными органами и в рамках действующих правовых механизмов.
Наёмники были пленены в ходе 44-дневной войны 2020 года.
Ранее стало известно, что Азербайджан вернул Армении четверых пленных.
