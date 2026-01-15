Марко Рубио: TRIPP не посягает на суверенитет Армении - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
15 Январь 2026
595 просмотров

Марко Рубио: TRIPP не посягает на суверенитет Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) «никоим образом не посягает на суверенитет Армении».

Рубио сказал об этом в Вашингтоне до начала церемонии подписания рамочной программы реализации проекта TRIPP. 

 

Опубликована программа реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания»

«Мы собираемся продолжить работу над реализацией этой договоренности, которая, как мы считаем, является невероятным примером. Она открывает Армению для бизнеса и даст возможность для экономического процветания, но делает это таким образом, который никоим образом не посягает на суверенитет Армении. Здесь нет вопроса суверенитета - это уважительно по отношению к их суверенитету. 

 

Мы считаем, что TRIPP действительно станет моделью того, как можно открыться для экономической деятельности и процветания, никоим образом не ставя под сомнение или не подрывая свой суверенитет и территориальную целостность», - сказал госсекретарь США.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Январь 15, 2026 15:53
Пашинян - о TRIPP, опасениях Ирана и ожиданиях от России

Регион | Январь 15, 2026 09:29
«Американские бомбы не помогут, а навредят протестующим в Иране»

Армения и мир | Январь 14, 2026 17:02
«Убить или быть убитым»: как ситуация в Иране отличается от событий 1979 года
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026