Марко Рубио: TRIPP не посягает на суверенитет Армении

Ереван /Медиамакс/. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) «никоим образом не посягает на суверенитет Армении».
Рубио сказал об этом в Вашингтоне до начала церемонии подписания рамочной программы реализации проекта TRIPP.
«Мы собираемся продолжить работу над реализацией этой договоренности, которая, как мы считаем, является невероятным примером. Она открывает Армению для бизнеса и даст возможность для экономического процветания, но делает это таким образом, который никоим образом не посягает на суверенитет Армении. Здесь нет вопроса суверенитета - это уважительно по отношению к их суверенитету.
Мы считаем, что TRIPP действительно станет моделью того, как можно открыться для экономической деятельности и процветания, никоим образом не ставя под сомнение или не подрывая свой суверенитет и территориальную целостность», - сказал госсекретарь США.
