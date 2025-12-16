Велаяти заявил, что TRIPP идентичен «Зангезурскому коридору»

Ереван /Медиамакс/. Главный советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что так называемый «план Трампа» фактически идентичен проекту «Зангезурского коридора».

Как сообщает агентство IRNA, на встрече с послом Армении Григором Акопяном Велаяти напомнил, что Иран с самого начала выступал против «Зангезурского коридора», поскольку Тегеран отвергает любые изменения границ в регионе.

По его словам, коридор мог бы обеспечить присутствие НАТО к северу от Ирана, создавая серьезные риски безопасности для севера Ирана и юга России.

Велаяти добавил, что «план Трампа» фактически является тем же самым проектом с измененным названием и сейчас реализуется посредством проникновения американских компаний в Армению.

Медиамакс напоминает, что в августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкой критикой позиции советника Верховного лидера Ирана, бывшего министра иностранных дел Али Акбара Велаяти.

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Алиев говорил:

«Что касается официальной позиции Ирана в отношении новых событий, мы считаем ее очень разумной и очень позитивной. Говоря «официальная позиция», я имею в виду позицию президента и министра иностранных дел. Раздавались голоса некоторых бывших чиновников, которых теперь называют советниками. Я не знаю, какие советы они дают.

Эта позиция для нас совершенно не важна. Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения – это отношения между правительствами, президентами, министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники. Для нас все ясно. Позиция президента абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану».