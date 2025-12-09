Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев доволен активизацией контактов с Ираном.

Как сообщает Trend, Алиев сказал об этом сегодня в Баку на встрече с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Аракчи.

Президент Азербайджана сказал, что двусторонняя повестка широка и охватывает многие сферы, по всем вопросам имеются конкретные «дорожные карты».

Сейед Аббас Аракчи передал главе Азербайджана приветствия президента Масуда Пезешкиана. Глава МИД Ирана заявил о важности углубления двусторонних отношений.