Алиев говорит о «восстановлении азербайджанского культурного наследия в Армении»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «насильственное переселение проживавших на территории Армении азербайджанцев, разрушение и присвоение образцов материальной культуры - это исторические факты, доказанные достоверными документами».

Как сообщает Trend, об этом говорится в обращении Алиева к участникам проходящей в Баку конференции «Культурное наследие и право на возвращение».

«Армения периодически уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев, проживавших в Западном Азербайджане, их святыни, кладбища с целью стереть следы азербайджанского народа со своей территории.

Крайне важно предпринять необходимые шаги для оценки в международно-правовой плоскости преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, и получить поддержку международной общественности в этом вопросе», - говорится в обращении президента Азербайджана.

«Восстановление и защита азербайджанского культурного наследия в Армении, являясь законным требованием азербайджанского народа, необходимы для закрытия страницы вражды и достижения взаимопонимания между народами. Сдержанный, конструктивный подход Общины Западного Азербайджана, ее открытость к примирению и диалогу, а также уважение территориальной целостности и суверенитета государств заслуживают высокой оценки», – отмечается в обращении.