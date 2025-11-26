В РЖД прокомментировали открытие транзита в Армению через Азербайджан - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
26 Ноябрь 2025
345 просмотров

В РЖД прокомментировали открытие транзита в Армению через Азербайджан


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Россия, Азербайджан и Иран работают над трехсторонним соглашением, предусматривающее единые сквозные тарифы для коридора Север-Юг.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня в Баку генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.

 

«Такой подход обеспечивает прозрачность условий и стабильность стоимости на определенный период, создавая более комфортную и предсказуемую среду для грузоотправителей», - сказал Белозёров. 

 

Заместитель гендиректора «Российских железных дорог» Сергей Павлов сказал, что 

коридор Север-Юг способствует росту перевозок не только между Азербайджаном и Россией, но и с другими странами региона, включая Грузию и Иран.

 

Он также отметил, что открытие транзита в Армению через Азербайджан создает новые возможности как для российских железных дорог, так и для азербайджанских.

 

«Это произошло совсем недавно. Мы провели первую тестовую перевозку, которая показала, что маршрут эффективен как для грузоотправителей, так и для клиентов», - добавил Сергей Павлов.

 

 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Ноябрь 26, 2025 15:46
В РЖД прокомментировали открытие транзита в Армению через Азербайджан

Политика | Ноябрь 26, 2025 15:03
Ален Симонян: «Однажды число пленных в Азербайджане дойдет до нуля»

Внешняя политика | Ноябрь 24, 2025 16:57
Состоялся разговор Путина с Эрдоганом
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025