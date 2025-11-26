В РЖД прокомментировали открытие транзита в Армению через Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Россия, Азербайджан и Иран работают над трехсторонним соглашением, предусматривающее единые сквозные тарифы для коридора Север-Юг.
Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня в Баку генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров.
«Такой подход обеспечивает прозрачность условий и стабильность стоимости на определенный период, создавая более комфортную и предсказуемую среду для грузоотправителей», - сказал Белозёров.
Заместитель гендиректора «Российских железных дорог» Сергей Павлов сказал, что
коридор Север-Юг способствует росту перевозок не только между Азербайджаном и Россией, но и с другими странами региона, включая Грузию и Иран.
Он также отметил, что открытие транзита в Армению через Азербайджан создает новые возможности как для российских железных дорог, так и для азербайджанских.
«Это произошло совсем недавно. Мы провели первую тестовую перевозку, которая показала, что маршрут эффективен как для грузоотправителей, так и для клиентов», - добавил Сергей Павлов.
