В Баку проходит форум «мозговых центров» Азербайджана и США

Ереван /Медиамакс/. В Баку сегодня начал работу первый форум «мозговых центров» Азербайджана и США.

Как сообщает государственное агентство Азертадж, в рамках форума «Азербайджанско-американский диалог во имя стратегического партнерства» состосятся сессии «Оценка Вашингтонского саммита: влияние на американо-азербайджанские отношения», «Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном после Вашингтонского саммита» и «Энергетическая безопасность и связи».