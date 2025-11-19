В Баку проходит форум «мозговых центров» Азербайджана и США

Ереван /Медиамакс/. В Баку сегодня начал работу первый форум «мозговых центров» Азербайджана и США.
Как сообщает государственное агентство Азертадж, в рамках форума «Азербайджанско-американский диалог во имя стратегического партнерства» состосятся сессии «Оценка Вашингтонского саммита: влияние на американо-азербайджанские отношения», «Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном после Вашингтонского саммита» и «Энергетическая безопасность и связи».
