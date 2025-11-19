В Баку проходит форум «мозговых центров» Азербайджана и США - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
19 Ноябрь 2025
524 просмотров

В Баку проходит форум «мозговых центров» Азербайджана и США


Фото: azertag.az


Ереван /Медиамакс/. В Баку сегодня начал работу первый форум «мозговых центров» Азербайджана и США.

Как сообщает государственное агентство Азертадж, в рамках форума «Азербайджанско-американский диалог во имя стратегического партнерства» состосятся сессии «Оценка Вашингтонского саммита: влияние на американо-азербайджанские отношения», «Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном после Вашингтонского саммита» и «Энергетическая безопасность и связи».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Ноябрь 18, 2025 11:19
В Баку проходит форум «мозговых центров» Азербайджана и США

Внешняя политика | Ноябрь 17, 2025 10:17
Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер в Ереване

Регион | Ноябрь 14, 2025 11:35
Пашинян: Будет создана армяно-американская компания с советом директоров
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025