15 Ноябрь 2025
Пашинян: Будет создана армяно-американская компания с советом директоров


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Армения и США создадут совместное юридическое лицо, которое будет называться компанией TRIPP или партнерством TRIPP».

«Название уточняется, это будет совместное армяно-американское предприятие с советом директоров, который будет управлять компанией. Армения и США будут представлены в совете директоров. Распределение также будет зависеть от долевого участия, которое в настоящее время обсуждается.

 

Однако важно отметить, что Армения будет иметь право решающего голоса по вопросам стратегического значения. Это очень важное соглашение», - заявил Никол Пашинян в ходе конференции «Перекрёсток мира: развивая региональные коммуникации».

 

По его словам, проект будет иметь несколько направлений развития: железные дороги, линии электропередач, трубопроводы, в число которых могут входить газопроводы, нефтепроводы, кабели, а также другие транспортные коммуникации.

