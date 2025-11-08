МИД России: «Договоренности остаются в силе»

Ереван /Медиамакс/. МИД России выступил с заявлением в связи с пятой годовщиной договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.
В заявлении МИД России отмечается, что «четыре заявления на высшем уровне образуют «дорожную карту» мирного процесса».
«Эти договоренности остаются в силе и не утратили своей востребованности. Выстроенные в трехстороннем формате важные заделы активно используются азербайджанской и армянской сторонами, в том числе в прямом диалоге.
В этом контексте российская сторона положительно оценила парафирование проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 8 августа 2025 года», - отмечается в заявлении.
В документе также говорится:
«Баку и Еревану еще предстоит немало сделать для придания процессу нормализации двусторонних отношений необратимого характера, включая подписание мирного договора, восстановление транспортных и экономических коммуникаций в интересах всех стран Южного Кавказа и их непосредственных соседей, справедливую делимитацию и демаркацию государственной границы, налаживание эффективных контактов по линии гражданского общества. Российская сторона готова и далее оказывать азербайджанским и армянским партнерам всемерное содействие по всем направлениям, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Иран, Турция)».
