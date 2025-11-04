Алиев: «Возвращение азербайджанцев не должно пугать Армению» - Mediamax.am

Алиев: «Возвращение азербайджанцев не должно пугать Армению»


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство».

Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая на собрании, посвященном 80-летию юбилею Национальной Академии наук Азербайджана, Алиев заявил:

 

«Азербайджанцы никогда не были заражены болезнью сепаратизма. Наш народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и сегодня азербайджанцы ни в одной стране не создают и не будут создавать проблем ни для какого государства и ни для какого другого народа. Поэтому возвращение азербайджанцев в нынешнюю Армению не должно пугать армянский народ и армянское государство».

 

Президент Азербайджана также сказал: 

 

«Через несколько дней мы отметим пятую годовщину нашей славной победы. Могу сказать, что не было в истории другой такой страны, которая одержала бы столь яркую, полную и абсолютную победу, как наша». 

 

 

