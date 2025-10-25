Путин и Алиев обсудили «некоторые аспекты регионального сотрудничества» - Mediamax.am

Путин и Алиев обсудили «некоторые аспекты регионального сотрудничества»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится:

 

«В продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе обсуждён ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтверждён взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логисти­ческой сфере. 

 

Кроме того, затронуты некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.

 

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях».

