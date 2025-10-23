Пашинян и Кобахидзе обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс

Ереван /Медиамакс/. 21 октября в Тбилиси состоялась встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что премьер-министр Грузии поблагодарил Никола Пашиняна за согласие принять участие в форуме «Шелковый путь».

«Собеседники обсудили вопросы повестки стратегического партнерства между Арменией и Грузией и выразили уверенность на продолжение активного политического диалога.

Была также затронута тема установления мира между Арменией и Азербайджаном. Ираклий Кобахидзе еще раз поздравил с этим событием и выразил уверенность, что оно придаст новый импульс региональному сотрудничеству и обеспечению стабильности.

Никола Пашинян представил подробности проектов TRIPP и «Перекресток мира», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.