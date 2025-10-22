Армения готова стать частью Транскаспийского транспортного коридора

Ереван /Медиамакс/. Армения может сыграть решающую роль в цепи, соединяющей Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию, заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.
Выступая 20 октября на министерской встрече «Межрегиональная безопасность и взаимосвязанность», организованной Европейским союзом, Арарат Мирзоян заявил:
«Разблокирование транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном будет способствовать развитию взаимовыгодных транспортных связей, включая армянский проект «Перекрёсток мира» и его неотъемлемую часть - маршрут TRIPP в Армении.
Укрепляя эту цепочку, мы можем укрепить взаимное доверие, взаимозависимость и устойчивый рост. Как сказала на саммите ЕС-Центральная Азия председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен: «Открытие границ Армении с Азербайджаном и Турцией станет переломным моментом, меняющим правила игры».
Именно поэтому мы приветствуем создание Координационной платформы ЕС по Транскаспийскому транспортному коридору, и Армения готова стать активным и конструктивным партнёром в обеспечении её успеха, в том числе путём включения нашего проекта «Перекрёсток мира» и программы TRIPP в инициативу ЕС «Глобальные шлюзы».
