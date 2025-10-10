Пашинян заявил, что проект TRIPP будет полезен для стран СНГ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «проект TRIPP предоставляет Армении возможность иметь железнодорожные и иные транспортные коммуникации с Азербайджаном и с другими государствами–участниками Содружества».

«Армения будет работать с Соединенными Штатами Америки и взаимосогласованными третьими сторонами над выработкой рамок транспортного проекта «Дорога Трампа во имя международного мира и процветания» (или TRIPP) на территории Республики Армения.

Это существенное изменение и обстоятельство, которое, несомненно, поспособствует укреплению экономических связей в рамках СНГ и повышению эффективности организации. Проект TRIPP также открывает новые экспортные и импортные возможности для стран СНГ», - сказал Никол Пашинян на очередном заседании Совета глав государств - участников СНГ в Душанбе.

«Установившийся мир не означает, что вопросы повестки дня Армения-Азербайджан исчерпаны. Нам еще предстоит наладить взаимную торговлю, экономические, политические, культурние связи, решать гуманитарные вопросы, и это непростая задача, учитывая историю многолетней вражды. Но установленный мир даёт нам уверенность в том, что вопросы постепенно будут решены.

По случаю установления мира хочу поздравить не только Армению и Азербайджан, но и все государства-участники СНГ, поскольку знаю, что вы все очень желали, чтобы это случилось, и это случилось. Мир теперь – реальность, и я с этим событием поздравляю всех нас и выражаю признательность коллегам по СНГ за оказанную поддержку в течение всего этого времени», - заявил Пашинян.