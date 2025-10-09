Азербайджан поделился с Грузией опытом боевых операций с использованием БПЛА - Mediamax.am

09 Октябрь 2025
209 просмотров

Азербайджан поделился с Грузией опытом боевых операций с использованием БПЛА


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Азербайджанские и грузинские военные в Баку провели встречу для обмена опытом в сфере использования беспилотных летательных аппаратов.

«Новости-Грузия» сообщает со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, что встреча состоялась в рамках двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.

 

Грузинской делегации «рассказали о деятельности БПЛА в азербайджанской армии, их применении в боевых операциях, организации боевых вылетов и тенденциях развития беспилотных летательных аппаратов». 

