Азербайджан поделился с Грузией опытом боевых операций с использованием БПЛА

Ереван /Медиамакс/. Азербайджанские и грузинские военные в Баку провели встречу для обмена опытом в сфере использования беспилотных летательных аппаратов.
«Новости-Грузия» сообщает со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, что встреча состоялась в рамках двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.
Грузинской делегации «рассказали о деятельности БПЛА в азербайджанской армии, их применении в боевых операциях, организации боевых вылетов и тенденциях развития беспилотных летательных аппаратов».
