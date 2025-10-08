Алиев заявил об «открытии Зангезурского коридора»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «важным итогом Вашингтонского саммита стало открытие Зангезурского коридора».

«Зангезурский коридор имеет большое значение в качестве новой транспортной артерии и второго маршрута как в рамках Среднего коридора, так и коридора Север-Юг», - заявил Алиев, выступая сегодня на саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

«Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Белом доме в Вашингтоне два месяца назад превратит Южный Кавказ в пространство мира», - отметил президент Азербайджана. При этом он подчеркнул, что «мы никогда не забудем армянскую оккупацию».

Ильхам Алиев также предложил провести в 2026 году в Азербайджане совместные военные учения государств-членов ОТГ.