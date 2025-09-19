Директор СНБ Армении отправляется в Баку - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
19 Сентябрь 2025
267 просмотров

Директор СНБ Армении отправляется в Баку


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе с директором Службы национальной безопасности Армении Андраником Симоняном отправится в Баку.

В СНБ Армении сообщили, что делегация СНБ примет участие в «3-м Международном форуме по безопасности», который пройдет в Баку с 19 по 21 сентября.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Сентябрь 19, 2025 15:14
Директор СНБ Армении отправляется в Баку

Регион | Сентябрь 19, 2025 10:01
Москва против участия «внерегиональных игроков» в армяно-турецком процессе

Внешняя политика | Сентябрь 18, 2025 15:46
Комиссар ЕС по вопросам расширения посетит Армению
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025