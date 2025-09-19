Директор СНБ Армении отправляется в Баку

Ереван /Медиамакс/. Делегация во главе с директором Службы национальной безопасности Армении Андраником Симоняном отправится в Баку.
В СНБ Армении сообщили, что делегация СНБ примет участие в «3-м Международном форуме по безопасности», который пройдет в Баку с 19 по 21 сентября.
