Москва против участия «внерегиональных игроков» в армяно-турецком процессе

Ереван /Медиамакс/. Россия рассматривает нормализацию отношений между Арменией и Турцией как одну из «обязательных предпосылок восстановления прочного мира и обеспечения устойчивого развития на Южном Кавказе».

Об этом заявила на брифинге в Москве пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, напомнив, что первый раунд армяно-турецких переговоров прошел 14 января 2022 года в Москве.

«Готовы и далее поддерживать усилия армянских и турецких партнеров в заданном направлении, в том числе в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3».

Рассчитываем на то, что при выработке договоренностей между Анкарой и Ереваном будут должным образом учтены реалии «на земле» и долгосрочные интересы соседей по Южному Кавказу. Для этого важно исключить деструктивное вмешательство внерегиональных игроков в и без того непростой переговорный процесс», - отметила Мария Захарова.