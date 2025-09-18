Эрдоган заявил, что «Турция сама диктует правила игры в международных делах»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна способна сама диктовать правила игры в международных делах и добиваться своих целей.

Как сообщает ТАСС, выступая на церемонии закладки фундамента нового комплекса МИД республики в Анкаре, Эрдоган заявил:

«Турция - страна, которая диктует свою политику как внутри страны, так и в регионе. Турция верит в мир, где право имеет сильные позиции. Приоритеты турецкой внешней политики - поддержание стабильности, обеспечение мира и укрепление братских связей. Нам неинтересна дешевая полемика. Сегодня Турция - это страна, которая сама диктует правила игры как внутри страны, так и в регионе, и не обращает внимания на чужое мнение. Мы добиваемся этих целей хладнокровно, как гроссмейстер. Никто не сможет помешать нам достичь наших целей».