Известны итоги встречи Рубиняна и Кылыча

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Ереване прошла шестая встреча специальных представителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча.

Как отметили в МИД Армении, спецпредставители подтвердили вопросы, над которыми они работали и по которым достигли договоренностей на предыдущих встречах.

Стороны обменялись мнениями о реализации соглашения о пунктах пересечения границы, достигнутого на встрече 1 июля 2022 года и договорились ускорить этот процесс.

Спецпредставители также решили, что соответствующие органы обеих стран проведут необходимые технические исследования для восстановления и ввода в эксплуатацию железной дороги и линии электропередачи Гюмри-Карс.

Стороны также решили, что необходимо приложить усилия к укреплению сотрудничества в области культуры и науки, в частности, путем создания возможностей для получения стипендий студентам высших учебных заведений и совместной реконструкции исторического моста Ани/Шелковый путь.

Рубинян и Кылыч также согласились провести необходимую работу для того, чтобы «другие заинтересованные компании могли начать полеты по различным направлениям с лета 2026 года, тем самым увеличив количество авиамаршрутов и рейсов между двумя странами».