Алиев продолжает называть TRIPP «Зангезурским коридором» - Mediamax.am

331 просмотров

Алиев продолжает называть TRIPP «Зангезурским коридором»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает называть «Зангезурским коридором» «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), договоренность о создании которого была достигнута в августе на встрече в Вашингтоне.

В обращении Алиева к участникам конференции в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в частности, говорится:

 

«Азербайджан становится одним из важнейших транспортно-логистических хабов в Евразии. В то же время я не сомневаюсь, что Зангезурский коридор, как одно из направлений Среднего коридора, в ближайшем будущем станет важной транспортной артерией, соединяющей континенты».

 

Президент Азербайджана также отметил, что «мирная повестка, которую мы продвигаем в регионе после восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, открывает новые горизонты для нашей внешней политики».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Сентябрь 9, 2025 14:09
12 сентября в Ереване пройдет вечер, посвященный 100-летию Спартака Кнтехцяна

Регион | Сентябрь 9, 2025 13:47
Алиев продолжает называть TRIPP «Зангезурским коридором»

Внешняя политика | Сентябрь 9, 2025 12:38
МИД Армении опроверг публикацию ТАСС
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025