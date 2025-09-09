Алиев продолжает называть TRIPP «Зангезурским коридором»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает называть «Зангезурским коридором» «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), договоренность о создании которого была достигнута в августе на встрече в Вашингтоне.

В обращении Алиева к участникам конференции в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в частности, говорится:

«Азербайджан становится одним из важнейших транспортно-логистических хабов в Евразии. В то же время я не сомневаюсь, что Зангезурский коридор, как одно из направлений Среднего коридора, в ближайшем будущем станет важной транспортной артерией, соединяющей континенты».

Президент Азербайджана также отметил, что «мирная повестка, которую мы продвигаем в регионе после восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, открывает новые горизонты для нашей внешней политики».