Вице-премьеры встретились на территории Армении и Азербайджана

Фото: https://turkic.world/


Ереван /Медиамакс/. 5 сентября 2025 года под руководством вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева состоялись взаимные визиты делегаций двух стран на территории Республики Армения и Азербайджанской Республики.

В сообщении МИД Армении говорится:

 

«В соответствии с достигнутыми 8 августа 2025 года в Вашингтоне договорённостями стороны обсудили вопросы, связанные с делимитацией и разминированием соответствующих участков/отрезков линии границы, а также с восстановлением и строительством необходимых инфраструктур и со сроками их реализации с целью синхронизации действий в области создания коммуникаций.

 

Руководители делегаций обменялись мнениями по организации следующей встречи Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной Комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

