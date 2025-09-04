Ереван /Медиамакс/. Европейский союз выступил сегодня с заявлением в связи с парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении, в частности, говорится:

«Мы приветствуем соглашение от 8 августа между Арменией и Азербайджаном, достигнутое премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым в присутствии президента Трампа в Белом доме, что знаменует значительный прорыв для завершения десятилетий конфликта.

Теперь важно обеспечить своевременное выполнение согласованных шагов, в частности, подписание и ратификацию мирного соглашения.

После завершения двусторонних армяно-азербайджанских переговоров по тексту мирного соглашения в марте прошлого года, это стало важным шагом к полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, основанной на взаимном признании суверенитета друг друга, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года. После реализации согласованные шаги, как ожидается, окажут позитивное влияние на общее мирное развитие региона и помогут приблизить общества к устойчивому миру и общему процветанию.

ЕС всецело поддерживает процесс нормализации между Арменией и Азербайджаном и годами работал с обеими сторонами и международными партнерами для создания условий для прочного мира. Мы готовы продолжать работать с партнерами для полноценной нормализации, предоставляя дополнительную поддержку и экспертизу, включая практическое осуществление следующих шагов».

К заявлению ЕС присоединились также Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Молдова, Черногория, Норвегия, Северная Македония, Сан-Марино, Сербия, Украина и Соединенное Королевство.