Пашинян и Алиев обсудили мирную повестку

Ереван /Медиамакс/. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Стороны обсудили повестку мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув необходимость конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности.

Главы двух государств отметили положительную динамику состоявшегося недавно в Вашингтоне саммита, что свидетельствует о поддержке мирного процесса и урегулирования отношений со стороны международного сообщества.

Стороны достигли договоренности о продолжении контактов», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.