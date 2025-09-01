Пашинян и Алиев обсудили мирную повестку - Mediamax.am

Пашинян и Алиев обсудили мирную повестку


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Стороны обсудили повестку мира между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув необходимость конструктивного диалога, взаимного доверия и региональной стабильности. 

 

Главы двух государств отметили положительную динамику состоявшегося недавно в Вашингтоне саммита, что свидетельствует о поддержке мирного процесса и урегулирования отношений со стороны международного сообщества. 

 

Стороны достигли договоренности о продолжении контактов», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

