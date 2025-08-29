ЕС готов поддержать процесс реализации транспортного коридора - Mediamax.am

ЕС готов поддержать процесс реализации транспортного коридора


Ереван /Медиамакс/. Европейский Союз готов поддержать процесс реализации согласованных между Арменией и Азербайджаном странами вопросов, в том числе - транспортного коридора.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку сказала специальный представитель Европейского Союза на Южном Кавказе Магдалена Гроно.

 

Она поздравила президента Азербайджана с договоренностями, достигнутыми в Вашингтоне. 

 

«Отметив историческое значение достигнутых в Вашингтоне результатов, глава государства особо подчеркнул роль Соединенных Штатов Америки в этом процессе», - говорится в сообщении. 

