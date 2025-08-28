Алиев заявил, что мог с «легкостью» оккупировать Сюник, но не сделал этого

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мог с «легкостью» оккупировать южные регионы Армении, но не сделал этого.

В интервью телеканалу «Аль-Арабия», полный текст которого приводит агентство Trend, Алиев, в частности, заявил:

«После Второй Карабахской войны, которая закончилась нашей победой, мы могли бы взять эту часть силой. В то время армянская армия была полностью деморализована.

Мы не захватили эту часть территории силой, но сказали Армении, что она не может препятствовать нашей связи с Нахичеваном. В течение почти пяти лет мы вели с ними переговоры об этих маршрутах связи. Тем временем Азербайджан начал строительство железной дороги к армянской границе, чтобы соединить эту дорогу с Нахичеваном. Также было начато строительство автомагистралей. Проекты по строительству автомагистралей, вероятно, будут готовы в следующем году, как и железная дорога.

Но в течение этого почти пятилетнего переговорного процесса Армения не демонстрировала конструктивного подхода к нашим требованиям или законным просьбам. Поэтому, когда президент Трамп и его команда подключились к этому процессу и захотели содействовать его продвижению, мы передали им следующее:

«Для функционирования Зангезурского коридора и безопасности граждан Азербайджана, которые смогли бы безопасно проделать этот маршрут длиной более сорока километров, должны быть обеспечены надежные гарантии безопасности, международные гарантии безопасности. Одних гарантий безопасности со стороны Армении будет недостаточно»».

В другой части интервью Алиев заявил:

«В некоторых СМИ и на некоторых интернет-сайтах ходило много слухов о якобы готовящейся оккупации Зангезура со стороны Азербайджана. О том, что Азербайджан якобы планирует перекрыть ирано-армянскую границу. Это была абсолютная ложь. У нас не было такого намерения. Опять же, если бы мы хотели это сделать, то сделали бы в ноябре 2020 года. И это было бы очень легко. Даже на протяжении последних пяти лет сделать это было несложно. Ведь протяженность маршрута всего-то сорок километров! С военной точки зрения это не заняло бы много времени. Просто идете с обеих сторон — со стороны Нахичевана и основной части Азербайджана - и берете его».