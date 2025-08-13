Пашинян благодарен президенту Ирана за «объективные оценки» - Mediamax.am

499 просмотров

Пашинян благодарен президенту Ирана за «объективные оценки»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили сегодня в телефонном разговоре итоги переговоров, состоявшихся в США 8 августа.

Пресс-служба правительства сообщила, что в ходе телефонного разговора были подчеркнуты «возможности, которые открывает для региона установленный между Арменией и Азербайджаном мир».

Президент Ирана: Наши требования в вопросе коридора выполнены

«Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что региональные каналы связи будут действовать в рамках принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран и на основе взаимности.

 

Премьер-министр поблагодарил президента Ирана за объективную оценку Вашингтонских соглашений и подчеркнул важность предстоящего визита президента Ирана в Армению», - говорится в заявлении правительства.

