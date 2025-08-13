Президент Ирана: Наши требования в вопросе коридора выполнены

Ереван /Медиамакс/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в вопросе «Дороги Трампа» «требования Ирана были учтены».

Внешняя политика | 2025-08-09 09:11:13 В Вашингтоне подписаны несколько двусторонних и трёхсторонних документов

«Этот коридор - не то, о чем преувеличенно говорилось в прессе. Требования Ирана были соблюдены», - заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает информационное агентство Mehr.

На вопрос, не беспокоит ли Иран присутствие США, он ответил: «Это один из вопросов. Однако вопрос территориальной целостности, наши требования не блокировать наш путь в Европу и в целом на север были учтены. Беспокойство вызывает лишь то, что эту дорогу будут строить американские и армянские компании».