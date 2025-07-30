Захарова заявила, что «НАТО стремится укрепить свои позиции на Южном Кавказе»

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что «НАТО стремится укрепить свои позиции на Южном Кавказе с целью использования потенциала региона для геополитического противостояния с Россией».

Как сообщает ТАСС, выступая на брифинге, она отметила, что «НАТО как блок и его отдельные члены не первый год пытаются зацепиться или как-то укрепиться на Южном Кавказе».

Захарова заметила, что Западу не нужны «никакие равноправные отношения на постсоветском пространстве, им нужно забрать ресурсы, стравить страны и вести себя, как типичные колонизаторы и поработители».

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что страны региона, в том числе Азербайджан и Армения, осознают все существующие риски углубления взаимодействия с НАТО.

«Всем хорошо известно, чем это заканчивается.Везде, где появляется НАТО, насаждается конфронтация, растет военная напряженность, забываются такие слова как мир и стабильность», - отметила Захарова.