В Грузию из Армении ввезли около 300 кг героина

Ереван /Медиамакс/. МВД Грузии изъяло 298 килограммов героина, вввезенные из Армении, сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.

Как сообщает Новости Грузия, грузовик с наркотиками въехал в Грузию из Армении через таможенно-пропускной пункт Гугути/Гогаван и должен был отправиться в Европу через Батуми. По таможенной документации машина была загружена огнеупорным кирпичом.

Героин содержался в 600 пластиковых контейнерах, имитирующих кирпичи. За рулем грузовика был гражданин Грузии, он задержан.

Стоимость изъятого груза на «черном рынке» превышает $‌ 30 миллионов.