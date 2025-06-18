В Грузию из Армении ввезли около 300 кг героина

Ереван /Медиамакс/. МВД Грузии изъяло 298 килограммов героина, вввезенные из Армении, сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.
Как сообщает Новости Грузия, грузовик с наркотиками въехал в Грузию из Армении через таможенно-пропускной пункт Гугути/Гогаван и должен был отправиться в Европу через Батуми. По таможенной документации машина была загружена огнеупорным кирпичом.
Героин содержался в 600 пластиковых контейнерах, имитирующих кирпичи. За рулем грузовика был гражданин Грузии, он задержан.
Стоимость изъятого груза на «черном рынке» превышает $ 30 миллионов.
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