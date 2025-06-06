Турецкий концерн Baykar создал компанию в Азербайджане - Mediamax.am

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Турецкий концерн Baykar создал компанию в Азербайджане


Фото: https://www.defenceturk.net/


Ереван /Медиамакс/. Турецкий концерн Baykar объявил о создании в Азербайджане компании Bayraktar Teknoloji Azerbaycan.

Компания займётся производством беспилотных летательных аппаратов, техническим обслуживанием и ремонтом, подготовкой местных специалистов.

 

Директор компании и зять президента Турции Сельджук Байрактар заявил:

 

«Мы создали Bayraktar Teknoloji в дорогом Азербайджане! Работаем вместе ради братства и полной технологической независимости».

 

В мае 2025 года компания получила официальный статус резидента Сумгаитского химико-промышленного парка, где будет построен первый производственный центр Baykar за пределами Турции. Здесь планируется наладить сборку Bayraktar TB2 и Akıncı с участием местных кадров.

 

В марте 2025 года компания наняла более 200 инженеров и техников, и ожидается, что численность персонала будет расти. 

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Турецкий концерн Baykar создал компанию в Азербайджане
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