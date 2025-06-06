Турецкий концерн Baykar создал компанию в Азербайджане

Ереван /Медиамакс/. Турецкий концерн Baykar объявил о создании в Азербайджане компании Bayraktar Teknoloji Azerbaycan.
Компания займётся производством беспилотных летательных аппаратов, техническим обслуживанием и ремонтом, подготовкой местных специалистов.
Директор компании и зять президента Турции Сельджук Байрактар заявил:
«Мы создали Bayraktar Teknoloji в дорогом Азербайджане! Работаем вместе ради братства и полной технологической независимости».
В мае 2025 года компания получила официальный статус резидента Сумгаитского химико-промышленного парка, где будет построен первый производственный центр Baykar за пределами Турции. Здесь планируется наладить сборку Bayraktar TB2 и Akıncı с участием местных кадров.
В марте 2025 года компания наняла более 200 инженеров и техников, и ожидается, что численность персонала будет расти.
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