Турецкий концерн Baykar создал компанию в Азербайджане

Ереван /Медиамакс/. Турецкий концерн Baykar объявил о создании в Азербайджане компании Bayraktar Teknoloji Azerbaycan.

Компания займётся производством беспилотных летательных аппаратов, техническим обслуживанием и ремонтом, подготовкой местных специалистов.

Директор компании и зять президента Турции Сельджук Байрактар заявил:

«Мы создали Bayraktar Teknoloji в дорогом Азербайджане! Работаем вместе ради братства и полной технологической независимости».

В мае 2025 года компания получила официальный статус резидента Сумгаитского химико-промышленного парка, где будет построен первый производственный центр Baykar за пределами Турции. Здесь планируется наладить сборку Bayraktar TB2 и Akıncı с участием местных кадров.

В марте 2025 года компания наняла более 200 инженеров и техников, и ожидается, что численность персонала будет расти.