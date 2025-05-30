Эрдоган: Турция вносит вклад в урегулирование между Азербайджаном и Арменией

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна вносит вклад в процесс заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

«Мы рады, что мир между Азербайджаном и Арменией на горизонте. Мы внимательно следим за этим процессом. Мы также вносим необходимый вклад и готовы делать это дальше. Мир будет ценен для Азербайджана и Армении и для нашей страны», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

«Мы также переживаем процесс нормализации отношений с Арменией. Когда мир и нормализация будут достигнуты, мы увидим, что наши страны от этого только выиграют. В этом у нас нет ни малейших сомнений», - сказал Эрдоган.

Выступая накануне в Лачине в рамках рабочего визита в Азербайджан, президент Турции, в частности, сказал:

«Настало время для написания истории успеха, мира и развития для Карабаха, который был освобожден от 30-летнего заточения. Сегодня мы стремимся к установлению прочного мира, доверия и добрососедских отношений, извлекая уроки из наших прошлых страданий. Мы верим, что победоносный главнокомандующий Ильхам Алиев впишет свое имя в историю как архитектор мира».