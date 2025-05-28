Премьер-министр Пакистана прибыл в Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл сегодня с визитом в Азербайджан.
Как сообщают азербайджанские СМИ, самолет Шарифа совершил посадку в Лачинском аэропорту.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает сегодня поездку в Лачинском районе.
Завтра с визитом в Азербайджан прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Trend со ссылкой на телеканал TRT Haber.
О целях визитов Шариф и Эрдогана не сообщается.
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