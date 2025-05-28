Премьер-министр Пакистана прибыл в Азербайджан - Mediamax.am

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Премьер-министр Пакистана прибыл в Азербайджан


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл сегодня с визитом в Азербайджан.

Как сообщают азербайджанские СМИ, самолет Шарифа совершил посадку в Лачинском аэропорту.

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает сегодня поездку в Лачинском районе.

 

Завтра с визитом в Азербайджан прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Trend со ссылкой на телеканал TRT Haber.

 

О целях визитов Шариф и Эрдогана не сообщается.

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