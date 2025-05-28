Премьер-министр Пакистана прибыл в Азербайджан

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл сегодня с визитом в Азербайджан.

Как сообщают азербайджанские СМИ, самолет Шарифа совершил посадку в Лачинском аэропорту.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершает сегодня поездку в Лачинском районе.

Завтра с визитом в Азербайджан прибудет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Trend со ссылкой на телеканал TRT Haber.

О целях визитов Шариф и Эрдогана не сообщается.