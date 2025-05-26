Пашинян: Мирный процесс и договор нельзя упустить

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что если «Конституционный суд решит, что мирный договор не соответствует нашей Конституции, я инициирую внесение поправок в Конституцию».

«Мирный процесс и мирный договор не должны быть упущены. Мы убедим общество, что эти изменения необходимы для достижения прочного и долгосрочного мира.

Если Конституционный суд решит, что мирный договор полностью соответствует Конституции, он будет направлен в парламент для ратификации. После этого документ приобретет высшую юридическую силу в Армении», - заявил Никол Пашинян на международном форуме «Ереванский диалог».

Он отметил, что «в Конституции Азербайджана есть некоторые территориальные претензии к Армении».

«Но мы не поднимали этот вопрос отдельно, поскольку считали, что он будет рассмотрен в согласованном тексте договора. Таков наш подход», - сказал Никол Пашинян.