Пашинян: Мирный процесс и договор нельзя упустить

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что если «Конституционный суд решит, что мирный договор не соответствует нашей Конституции, я инициирую внесение поправок в Конституцию».
«Мирный процесс и мирный договор не должны быть упущены. Мы убедим общество, что эти изменения необходимы для достижения прочного и долгосрочного мира.
Если Конституционный суд решит, что мирный договор полностью соответствует Конституции, он будет направлен в парламент для ратификации. После этого документ приобретет высшую юридическую силу в Армении», - заявил Никол Пашинян на международном форуме «Ереванский диалог».
Он отметил, что «в Конституции Азербайджана есть некоторые территориальные претензии к Армении».
«Но мы не поднимали этот вопрос отдельно, поскольку считали, что он будет рассмотрен в согласованном тексте договора. Таков наш подход», - сказал Никол Пашинян.
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