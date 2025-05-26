Фидан и Лавров «детально рассмотрят» вопросы углубления сотрудничества в Закавказье

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Турции Хакан Фидан прибудет сегодня с рабочим визитом в Москву.

«Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе, проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле», - говорится в сообщении

МИД России.

«Планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3». Москва приветствует процесс армяно-турецкой нормализации», - отмечается в сообщении.