Фидан и Лавров «детально рассмотрят» вопросы углубления сотрудничества в Закавказье

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Турции Хакан Фидан прибудет сегодня с рабочим визитом в Москву.
«Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе, проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле», - говорится в сообщении
МИД России.
«Планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества «3+3». Москва приветствует процесс армяно-турецкой нормализации», - отмечается в сообщении.
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