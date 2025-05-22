Ереван /Медиамакс/. Директор Центра стратегических исследований Иорданского университета Зейд Иядат считает, что на переговорах с США «Иран стоит перед стратегической дилеммой: что ни сделай, будет плохо».

«Если он примет решение отказаться от ядерного проекта, обогащения и ракетной программы, это будет грозить смутой и борьбой внутри собственной системы. Особенно недоволен будет Корпус стражей исламской революции, потому что они могут всё потерять из-за таких сделок.Если же Иран откажется пойти на уступки, Израиль и США постараются уничтожить сам режим. Израильтяне и американцы знают о внутреннем раздрае и разыгрывают эту карту против Ирана», - сказал Зейд Иядат в интервью передаче «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

«Думая о балансе сил внутри иранских элит, я не могу представить себе серьёзного прогресса. Война была для противников Ирана вторым вариантом, альтернативным: если переговоры провалятся, тогда война. Теперь это третий вариант. Второй: если переговоры сорвутся, тогда максимальное давление, включая полную остановку экспорта нефти. Это означает банкротство Ирана. Если режим и после этого устоит, значит война. То есть это поэтапная эскалация, попытка сначала раскачать внутренний конфликт. Но в конечном итоге всё равно остаётся военный сценарий, тем более что он полностью подготовлен», - отметил глава Центра стратегических исследований Иорданского университета.