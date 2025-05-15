В Вооруженных силах Азербайджана проводится командно-штабная тренировка - Mediamax.am

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В Вооруженных силах Азербайджана проводится командно-штабная тренировка


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. В соответствии с планом подготовки на 2025 год в Вооруженных силах Азербайджана проводится командно-штабная тренировка.

Как говорится в сообщении пресс-службы минобороны Ащербайджана, тренировка проводится с привлечением главных управлений и управлений министерства обороны, видов войск и сил, а также штабов Отдельной общевойсковой армии (Нахичевань).

 

15 мая министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в формате видеосвязи заслушал доклады участников командно-штабной тренировки.

 

«Цель тренировки, проводимой в соответствии с условиями реального боя и с учетом современного боевого опыта, состоит в совершенствовании процесса принятия военных решений с учетом маневренных возможностей подразделений, а также в отработке вопросов проведения оборонительных и контрнаступательных операций», - говорится в сообщении.

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