Нарышкин: Азербайджан и Армения не прислушиваются к рекомендациям США и ЕС - Mediamax.am

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Нарышкин: Азербайджан и Армения не прислушиваются к рекомендациям США и ЕС


Фото: mk.ru


Ереван /Медиамакс/. Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин считает, что «Азербайджан и Армения не очень-то прислушиваются к рекомендациям США и ЕС по мирному урегулированию, предпочитая самостоятельно решать все вопросы».

В интервью журналу «Разведчик» Нарышкин отметил, что в Грузии «западникам не удалось помешать победе на выборах правящей партии «Грузинская мечта»».

 

«Осознав пагубность безоглядной ориентации на  Запад, власти Грузии решили действовать в своих интересах и теперь осознанно отдаляются от навязанной извне ультралиберальной трансгуманистической повестки, бесконечно чуждой традиционным грузинским ценностям», - заявил он.

 

Глава СВР сказал, что «постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны американских и  британских спецслужб».

 

«Запад поставил перед собой амбициозную цель разорвать не только экономические, политические, но и глубинные исторические и гуманитарные связи между нашими странами. Такой подход вытекает из известной максимы англосаксов «Кто  управляет Евразией, тот владеет миром». Хотя «управлять» для  них означает «разделять», «сеять хаос», а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве «беспристрастных гарантов безопасности». Как  это происходит - хорошо видно на украинском примере», - заявил Сергей Нарышкин.

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