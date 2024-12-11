Нарышкин: Азербайджан и Армения не прислушиваются к рекомендациям США и ЕС

Ереван /Медиамакс/. Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин считает, что «Азербайджан и Армения не очень-то прислушиваются к рекомендациям США и ЕС по мирному урегулированию, предпочитая самостоятельно решать все вопросы».

В интервью журналу «Разведчик» Нарышкин отметил, что в Грузии «западникам не удалось помешать победе на выборах правящей партии «Грузинская мечта»».

«Осознав пагубность безоглядной ориентации на Запад, власти Грузии решили действовать в своих интересах и теперь осознанно отдаляются от навязанной извне ультралиберальной трансгуманистической повестки, бесконечно чуждой традиционным грузинским ценностям», - заявил он.

Глава СВР сказал, что «постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны американских и британских спецслужб».

«Запад поставил перед собой амбициозную цель разорвать не только экономические, политические, но и глубинные исторические и гуманитарные связи между нашими странами. Такой подход вытекает из известной максимы англосаксов «Кто управляет Евразией, тот владеет миром». Хотя «управлять» для них означает «разделять», «сеять хаос», а потом предлагать себя обескровленным народам в качестве «беспристрастных гарантов безопасности». Как это происходит - хорошо видно на украинском примере», - заявил Сергей Нарышкин.