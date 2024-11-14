Блинкен и Фидан подчеркнули необходимость установления мира на Кавказе

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнули необходимость установления достойного и прочного мира на Южном Кавказе.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США о телефонном разговоре глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Основной темой разговора была ситуация на Ближнем Востоке.

Медиамакс отмечает, что на встрече в Праге 30 мая этого года Энтони Блинкен и Хакан Фидан обсуждали возможности для поддержки мира и процветания в Кавказском регионе.