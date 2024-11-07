Эрдоган напомнил об «исторической победе Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил сегодня «об исторической победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, достигнутой ценой героизма тысяч шехидов».

Как сообщает агентство Азертадж, выступая на саммите глав государств Организации тюркских государств в Бишкеке, турецкий лидер заявил:

«Надеемся и желаем, чтобы исторические достижения Азербайджана, достигнутые ценой жизни шехидов, были также закреплены за столом переговоров посредством подписания мирного соглашения».