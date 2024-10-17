Пашинян и Токаев обсудили региональные вопросы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки.

Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян высоко оценил итоги официального визита в Армению президента Казахстана в апреле 2024 года, и «подчеркнул новую динамику в отношениях Армении и Казахстана по его итогам».