Пашинян и Токаев обсудили региональные вопросы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки.
Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян высоко оценил итоги официального визита в Армению президента Казахстана в апреле 2024 года, и «подчеркнул новую динамику в отношениях Армении и Казахстана по его итогам».
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