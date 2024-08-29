Байрамов и Фидан назвали «главное препятствие» на пути к миру - Mediamax.am

1042 просмотров

Байрамов и Фидан назвали «главное препятствие» на пути к миру


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили в Анкаре процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов заявил, что «главным препятствием на пути завершения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном являются сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и Турции».

 

«Армения также вооружается, есть третьи страны, которые поддерживают этот процесс. Эта очень неправильная политика, представляющая собой дополнительную опасность для нашего региона»,- сказал Джейхун Байрамов, о чем сообщает азербайджанское агентство «Тренд».

 

По его словам, официальный Баку внимательно следит «за всеми процессами и тесно координирует свои шаги с Турцией».

 

Хакан Фидан, со своей стороны, заявил, что Турция продолжит предпринимать совместные шаги для установления мира в регионе.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Август 28, 2024 14:26
Путин и Алиев обсудили подготовку мирного договора

Регион | Август 28, 2024 11:09
Байрамов и Фидан назвали «главное препятствие» на пути к миру

Политика | Август 26, 2024 17:07
Пашинян коснулся внешних приоритетов и вызовов
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024