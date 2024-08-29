Байрамов и Фидан назвали «главное препятствие» на пути к миру

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан обсудили в Анкаре процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов заявил, что «главным препятствием на пути завершения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном являются сохраняющиеся в конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану и Турции».

«Армения также вооружается, есть третьи страны, которые поддерживают этот процесс. Эта очень неправильная политика, представляющая собой дополнительную опасность для нашего региона»,- сказал Джейхун Байрамов, о чем сообщает азербайджанское агентство «Тренд».

По его словам, официальный Баку внимательно следит «за всеми процессами и тесно координирует свои шаги с Турцией».

Хакан Фидан, со своей стороны, заявил, что Турция продолжит предпринимать совместные шаги для установления мира в регионе.