Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа.
«В ходе переговоров будут обсуждаться дальнейшее развитие российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.
По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы», - сообщили в пресс-службе Кремля.
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