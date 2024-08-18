Путин посетит Азербайджан с государственным визитом - Mediamax.am

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Путин посетит Азербайджан с государственным визитом


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа.

«В ходе переговоров будут обсуждаться дальнейшее развитие российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

 

По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы», - сообщили в пресс-службе Кремля.

 

 

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