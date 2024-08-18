Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18-19 августа.

«В ходе переговоров будут обсуждаться дальнейшее развитие российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные вопросы.

По итогам визита планируется принять совместное заявление глав государств, подписать межправительственные и другие документы», - сообщили в пресс-службе Кремля.