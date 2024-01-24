Мирзоян: Вероятность эскалации существует и сегодня

Ереван. /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «вероятность эскалации на армяно-азербайджанской границе существует и сегодня».
«Риторика последнего интервью президента Азербайджана не позволяет нам терять бдительность. Мы услышали неприкрытые территориальные претензии к Армении. Мы видели, как некоторые города и районы Армении называют «Западным Азербайджаном», - сказал Арарат Мирзоян, выступая на пресс-конференции по итогам 2023 года.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.