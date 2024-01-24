Мирзоян: Вероятность эскалации существует и сегодня

Ереван. /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «вероятность эскалации на армяно-азербайджанской границе существует и сегодня».

«Риторика последнего интервью президента Азербайджана не позволяет нам терять бдительность. Мы услышали неприкрытые территориальные претензии к Армении. Мы видели, как некоторые города и районы Армении называют «Западным Азербайджаном», - сказал Арарат Мирзоян, выступая на пресс-конференции по итогам 2023 года.