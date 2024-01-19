Григорян и Клаар обсудили вопросы демаркации границы

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и специальный представитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар обсудили региональные события.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, собеседники также затронули обсудили вопросы, касающиеся принципов и правовых основ демаркационного процесса.
«Мгер Григорян представил проект «Перекресток мира», в котором четко описаны перспектива, структура, логика и основные принципы разблокирования транспортных и других инфраструктурных связей в регионе», - говорится в сообщении.
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