Григорян и Клаар обсудили вопросы демаркации границы - Mediamax.am

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Григорян и Клаар обсудили вопросы демаркации границы


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и специальный представитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар обсудили региональные события.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, собеседники также затронули обсудили вопросы, касающиеся принципов и правовых основ демаркационного процесса.

 

«Мгер Григорян представил проект «Перекресток мира», в котором четко описаны перспектива, структура, логика и основные принципы разблокирования транспортных и других инфраструктурных связей в регионе», - говорится в сообщении.

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