Алиев: Железная и автомобильная дороги должны проходить через Мегри

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что что железная и автомобильная дороги, связывающие Азербайджан с Нахичеваном, должны проходить через территорию Мегри.

«Советую армянской стороне не заниматься в этом вопросе манипуляциями. Предложенный ими маршрут из основной части Азербайджана в Нахичеван совершенно непригоден к пользованию. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые. Самый правильный вариант – проезд через территорию Мегри. Еще в советские времена оттуда проходила железная дорога и строилось автомобильное шоссе. Железная и автомобильная дороги также должны проходить по этому маршруту. Люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки. В противном случае Армения навсегда останется тупиком. Если упомянутый мною маршрут не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте», - заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

«Тут важен еще один вопрос - безопасность. Я неоднократно говорил руководству Армении, что гарантий Армении нам недостаточно. В Заявлении от 10 ноября указано, что российские пограничники осуществляют охрану и контроль на участке в 42-43 километра, и это обязательство должно быть выполнено. Армения же хочет избежать исполнения этого пункта соглашения. Но это тоже нелогично. Потому что российские пограничники находятся в аэропорту Еревана, на границе Армении с Ираном и Турцией. Почему они могут там быть, а здесь - нет? Это просто предлог, чтобы держать дорогу закрытой», - сказал Алиев.

«Замглавы Госдепа США сделал непонятное заявление о том, что либо этот путь пройдет через Армению, либо они не позволят осуществить его. Ведь мы уже три года говорим, чтобы он проходил через Армению, которая не позволяет это сделать. А теперь нас обвиняют в том, что мы выбираем другой путь. Создайте же условия для того, чтобы он проходил через территорию Армении, через Мегри, на обозначенных мною условиях, тогда не будет необходимости в другом варианте. Сегодня сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеваном по-прежнему осуществляется через территорию Ирана. Почему против этого не возражают, а возражают только против участка, проходящего через Мегри? Такие нелогичные и бессмысленные заявления никому чести не делают, а когда в Америке говорят «мы этого не допустим», - я уже говорил об этом, что они имеют в виду, как они этого не допустят? Разместят армию в Зангилане или на территории Ирана? Как они этого не позволят? Это наше суверенное дело», - сказал президент Азербайджана.