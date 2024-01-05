Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса, заявил Гаджиев

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса по тексту мирного договора, но нерешенные вопросы пока остаются.

«Азербайджан добросовестно ведет переговоры с Арменией на различных площадках для достижения долгожданного мира в регионе. Мы действительно верим, что существует исторический шанс заключить мирный договор, и мы не должны упустить эту возможность», - сказал Гаджиев в интервью Berliner Zeitung, которое цитирует ТАСС.

Он отметил, что недавняя неформальная встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита СНГ прошла в позитивном ключе.

«Но пока сложно говорить о конкретных сроках заключения договора, так как для завершения процесса необходимо проведение дальнейших переговоров», - добавил он. Гаджиев заметил, что Баку не считает целесообразным сковывать себя жесткими сроками, тем самым работая под давлением времени.

Касаясь переговорных площадок, помощник Алиева сказал, что место проведения для азербайджанской стороны не имеет значения.

«Самое важное - результат. Мы выступаем за переговоры, ориентированные на результат. В принципе мы не против честного содействия, но отдаем предпочтение прямым переговорам. Сегодня работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном», - сказал он.