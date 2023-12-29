Байрамов заявил, что разногласий с Арменией стало меньше - Mediamax.am

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Байрамов заявил, что разногласий с Арменией стало меньше


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что количество пунктов в проекте мирного соглашения с Арменией, по которым у сторон имеются существенные разногласия, снизилось.

Как ссообщает ТАСС, выступая на пресс-конференции по итогам года, он заявил:

 

«Разногласия есть. Но, несмотря на все трудности, число пунктов, по которым у нас есть серьезные разногласия, сократилось».

 

По словам Байрамова, в последнем пакете предложений, полученном от армянской стороны в конце ноября, «есть позитивные подвижки». В то же время, отметил глава МИД Азербайджана, трудно сказать, насколько стороны близки к заключению соглашения.

 

«При наличии серьезной политической воли работу можно завершить в достаточно короткие сроки», - заметил он.

 

Джейхун Байрамов выразил мнение, что в 2024 году Баку и Ереван возобновят очные контакты. Он, в частности, сказал, что может провести переговоры с армянским коллегой на границе двух стран.

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