Байрамов заявил, что разногласий с Арменией стало меньше

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что количество пунктов в проекте мирного соглашения с Арменией, по которым у сторон имеются существенные разногласия, снизилось.

Как ссообщает ТАСС, выступая на пресс-конференции по итогам года, он заявил:

«Разногласия есть. Но, несмотря на все трудности, число пунктов, по которым у нас есть серьезные разногласия, сократилось».

По словам Байрамова, в последнем пакете предложений, полученном от армянской стороны в конце ноября, «есть позитивные подвижки». В то же время, отметил глава МИД Азербайджана, трудно сказать, насколько стороны близки к заключению соглашения.

«При наличии серьезной политической воли работу можно завершить в достаточно короткие сроки», - заметил он.

Джейхун Байрамов выразил мнение, что в 2024 году Баку и Ереван возобновят очные контакты. Он, в частности, сказал, что может провести переговоры с армянским коллегой на границе двух стран.